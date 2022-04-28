Финансовые новости
- |
- 28.04.22
- |
- 16:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Польша призвала ЕС выделить ей деньги на беженцев из Украины
08:08 28.04.2022 |
Польша рассчитывает, что Европейский Союз предоставит ей финансовые средства для обеспечения многочисленных украинских беженцев, которых страна приняла после начала российского вторжения в Украину, всем необходимым. Прецедентом должна послужить ситуация 2015 года, когда Брюссель направил Турции средства на содержание беженцев. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью немецкому таблоиду Bild, опубликованном вечером в среду, 27 апреля.
По словам политика, его страна "открыла свои двери и сердца" 2,5 млн украинцев, спасающимся от войны. Кроме того, Польша помогает раненым украинским солдатам, указал Моравецкий. "На это нам необходимы деньги", - подчеркнул он, добавив, что Евросоюз, однако, пока не выделил Варшаве на эти цели "ни единого цента". "Мы хотим справедливого отношения. Во время последнего наплыва беженцев Турцию поддержали миллиардами. Я полагаю, что и мы заслуживаем сейчас помощи от ЕС", - заявил Матеуш Моравецкий.
Одновременно он резко раскритиковал бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder), который, несмотря на нападение России на Украину, не готов уйти со своих постов в энергетических компаниях РФ.
На вопрос, подал бы он сейчас Шрёдеру руку, Моравецкий ответил: "Нет, ни за что. Его последние заявления говорят о том, что этот человек ничему не научился. У него нет чувства стыда, угрызений совести. Все мы видели страшные картины военных преступлений в Буче, Гостомеле и других местах. Тот, кого они не заставили сменить позицию, лишен чувства приличия".
Моравецкий - о "Северном потоке - 2"
Комментируя решение Берлина законсервировать трубу "Северного потока - 2", принятое лишь после начала российской агрессии против Украины, польский премьер отметил: "Этот поворот в политике Германии заставил ждать себя слишком долго (...) У нас, поляков, никогда не было иллюзий относительно последствий для политики Кремля. Но я скажу так: лучше поздно, чем никогда".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Байден предложит использовать изъятые у российских олигархов активы на компенсации Украине
|Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о направлении конфискованных активов российских лиц на восстановление Украины
|Парламент Канады признал преступления России в Украине геноцидом
|Будущее без России. Как на базе «Рамштайн» оформилась антипутинская коалиция
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Германия снижает стоимость проезда в общественном транспорте на фоне энергетического кризиса
|Польша предложила штрафовать страны ЕС за оплату газа в рублях
|Байден предложит использовать изъятые у российских олигархов активы на компенсации Украине
|Германия изменила позицию по Сбербанку и готова рассматривать санкции – Bloomberg
|Опрос показал провал Сальвадора в эксперименте с биткоином
|Дания озвучила план прекращения зависимости от российского газа
Это интересно
|Из-за санкций русские хакеры ищут новые способы отмывания денег
|Илон Маск: производство роботов принесёт Tesla больше денег, чем выпуск автомобилей и технологии автопилота
|Компании Илона Маска по строительству туннелей удалось привлечь $675 млн на развитие бизнеса
|Илон Маск убеждён, что поездка на роботизированном такси Tesla обойдётся дешевле, чем на автобусе
|В ЕС согласовали правила для интернет-гигантов
|Представлен обновленный BMW X7 с двухъярусной оптикой
|Группировка Starlink расширяется. Первая ступень Falcon 9 совершила рекордный 12-й полёт