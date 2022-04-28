Финансовые новости
- |
- 28.04.22
- |
- 00:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Во Франции арестовали виллы трех российских олигархов
22:41 27.04.2022 |
Франция продолжает охоту на российские активы и имущество - после замораживания четырех яхт, шести вертолетов и около тридцати вилл, службы Минфина конфисковали три новых виллы олигархов на юге Франции.
Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает канал BFMTV.
Казначейство добавило в свой список имение Олега Дерипаски. Очень большое имение, расположенное между муниципалитетами Сен-Тропе и Раматюэлем, приобретено в 2005 году. Миллиардер и основатель алюминиевого гиганта Rusal в конце февраля осудил войну в Украине. Яхта олигарха уже была арестована на Мальдивах прошлого марта.
Второе имущество, попавшее под арест, принадлежит бывшему зятю Путина Кириллу Шамалову. Расположенное в Биаррике здание было приобретено в 2012 году молодым 32-летним российским миллиардером. Бывший муж Екатерины Тихоновой, младшей дочери президента России, Кирилл Шамалов - сын Николая Шамалова, известного как личный банкир Путина. В частности, он разбогател, приобретя за несколько сотен долларов 3,8% акций нефтегазового гиганта "Сибур", которые сейчас стоят несколько сотен миллионов.
Третья вилла, на которую нацелились и государственные службы: большая недвижимость, расположенная на Лазурном берегу в Сен-Жан-Кап-Ферре. Называется Трианоном, поскольку является копией знаменитого дворца, расположенного неподалеку от Версальского дворца, принадлежит чеченскому бизнесмену Мусе Бажаеву, который приобрел его в 2000-х годах. 139-е состояние России по версии Forbes. Он возглавляет энергетическую группу Alliance, созданную в 1998 году его братом.
В середине апреля сообщалось, что Франция заморозила 41 объект недвижимости из-за санкций против РФ и оценила их в 620 млн долларов, но на самом деле стоимость имущества приближается к миллиарду долларов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Вот и началась большая битва из-за газа
|Еврокомиссия предложила отменить на год все пошлины и квоты на экспорт из Украины в ЕС
|Генассамблея ООН приняла резолюцию о праве вето
|Британия отменила все пошлины на экспорт из Украины
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Будущее без России. Как на базе «Рамштайн» оформилась антипутинская коалиция
|Крупнейший в мире химический концерн BASF идет из России и Беларуси
|Во Франции арестовали виллы трех российских олигархов
|В ЕС считают, что до 80% населения переболели коронавирусом
|ЕС сделал первый шаг к сокращению финансирования Венгрии за коррупцию
|Hyatt с 14 мая приостанавливает управление отелями в России
Это интересно
|Компании Илона Маска по строительству туннелей удалось привлечь $675 млн на развитие бизнеса
|Илон Маск убеждён, что поездка на роботизированном такси Tesla обойдётся дешевле, чем на автобусе
|В ЕС согласовали правила для интернет-гигантов
|Представлен обновленный BMW X7 с двухъярусной оптикой
|Группировка Starlink расширяется. Первая ступень Falcon 9 совершила рекордный 12-й полёт
|Дефицит полупроводниковой продукции в значительной степени удастся устранить уже в следующем полугодии
|Mercedes-Benz представила флагманский электрический кроссовер EQS SUV