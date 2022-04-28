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В ЕС считают, что до 80% населения переболели коронавирусом
22:32 27.04.2022 |
Европейская комиссия заявила, что от 60% до 80% населения ЕС было инфицировано COVID-19.
Об этом пишет Reuters, сообщает "Европейская правда".
"По оценкам, от 60% до 80% населения ЕС переболели COVID", - сказала на пресс-конференции еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.
Агентство общественного здоровья ЕС сообщило, что зарегистрированные случаи охватили около 30% населения Европы, но если добавить незарегистрированные инфекции, количество случаев может достигнуть 350 миллионов, то есть около 77% населения Европы.
В связи с недавним снижением количества инфекций и смертей, связанных с COVID-19, ЕС теперь отходит от массового тестирования и отчетности о случаях, сказала Кириакидес.
Но возможны новые всплески COVID-19, поскольку ожидается, что вирус будет продолжать мутировать, и поэтому страны должны иметь планы вернуться в режим чрезвычайной ситуации и усилить вакцинацию.
В документе, в котором изложена стратегия на период после чрезвычайной ситуации пандемии, Брюссель призвал правительства продолжать настаивать на иммунизации невакцинированных, особенно детей, до начала нового учебного года осенью.
Уровень иммунизации составляет менее 15% среди детей в возрасте от 5 до 9 лет, что является самой молодой возрастной группой, для которой вакцины против COVID-19 были разрешены в Европе. Это для сравнения с более чем 70% подростков в возрасте от 15 до 17 лет.
Комиссия также заявила, что может поддержать разработку нового лекарства против COVID-19, особенно противовирусного, которое легче хранить и применять.
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