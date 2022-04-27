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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

ЕС сделал первый шаг к сокращению финансирования Венгрии за коррупцию

18:02 27.04.2022 |

Мир

 

Представители Европейского Союза направили в среду официальное письмо Венгрии, что стало первым шагом к применению нового механизма сокращения финансирования за подрыв стандартов верховенства права в блоке.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Несмотря на многолетнюю критику правозащитников и активистов, что он направляет средства ЕС своим соратникам, Орбан одержал четвертую победу на выборах в начале этого месяца. Европейская комиссия в ответ запустила новый механизм санкций.

Он не был опробован раньше и предлагает сильнейший инструмент в борьбе с националистом Орбаном, правящими в Польше евроскептиками и другими, кого обвиняют в подрыве верховенства права.

"Мы выявили проблемы, которые могут нарушать верховенство права в Венгрии и повлиять на бюджет ЕС", - сказала Вера Юрова, вице-президент Еврокомиссии.

"Венгрии придется ответить на наши беспокойства и предложить меры по исправлению ситуации", - добавила она.

Высокопоставленные чиновники ЕС сказали, что дело сосредоточено на системных ошибках в государственных закупках Венгрии, которые не смогли предотвратить единые торги, конфликт интересов и риск коррупции.

По их словам, "серьезная обеспокоенность" по поводу функционирования венгерских властей и управления ею средствами ЕС усиливается из-за ограничения эффективного расследования и независимого судебного преследования.

Венгрия имела нарушение почти в 4% расходов из средств ЕС в 2015-2019 годах, по данным OLAF, по сравнению со средним показателем ЕС 0,36%.

По данным Комиссии, Венгрия также имела высокую финансовую коррекцию в истории структурных фондов ЕС в 2019 году.

У Венгрии есть два месяца, чтобы ответить на письмо из Брюсселя, и для таких обменов письмами понадобится еще несколько месяцев, прежде чем - если не будет достигнуто соглашение - Комиссия предложит государствам ЕС одобрить приостановление финансирования Будапешта.

В этом случае достаточно голосов большинства других лидеров ЕС, чтобы ограничить финансирование Венгрии. Это означает, что Польша, традиционная союзница Венгрии в спорах с ЕС по поводу верховенства права, не сможет заблокировать решение.
 

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