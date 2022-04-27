Объем выпуска бондов в мире сократится на 4,9% в 2022г - S&P

"Быстро растущие процентные ставки в сочетании с непредсказуемостью разрешения ситуации в Украине являются основными причинами снижения нашего прогноза эмиссии по сравнению с прошлым кварталом", - заявил руководитель S&P Global Ratings Performance Analytics Ник Кремер.
До сих пор волатильность процентных ставок и усиливающиеся геополитические риски оказывали неоднозначное влияние на выпуск облигаций в различных секторах. Объемы размещения нефинансовых компаний упали на 30%, в то время как выпуск госбумаг подскочил на 31%.
"В конечном счете, мы считаем, что более высокие ставки, волатильность и событийные риски приведут к тому, что эмиссия не достигнет объемов 2021 года по большинству классов активов", - говорится в сообщении.