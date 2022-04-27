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Финляндия конфисковала собственность российского олигарха Тимченко в известной арене
16:12 27.04.2022 |
В Финляндии исполнительная служба конфисковала долю собственности подсанкционного российского олигарха Геннадия Тимченко в хельсинкской Hartwall Arena.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Yle.
Тимченко, также гражданин Финляндии, с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину оказался в санкционном списке ЕС. Процедуры в отношении его собственности начали еще в марте.
Доля Тимченко в компании Arena Events Oy, которой принадлежит Hartwall Arena, составляет 22,5%, ее стоимость оценивается в 10 млн евро. Он был совладельцем арены с 2013 года вместе с Романом Ротенбергом, а также выступал большим спонсором хоккейной команды Jokerit, для которой арена является "родным" залом. Ротенберг уже попал под санкции США, но пока - не Евросоюза.
Hartwall Arena принимала многочисленные концерты и спортивные события, в частности, хоккейные соревнования, это один из главных залов в финской столице. Здесь проводили мировые чемпионаты по хоккею, в 2007 году - отбор на Евровидение.
После начала полномасштабной войны РФ против Украины в зале ничего не происходило - организаторы отменяли или переносили мероприятия, не желая иметь дело с площадкой из-за её российских владельцев. В марте производитель напитков Hartwall - спонсор арены, от которого она получила имя - прекратил сотрудничество и распорядился снять свою вывеску.
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