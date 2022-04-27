Банки ЕС должны предоставить украинским беженцам доступ к открытию счетов – регулятор

Европейские банки могут применять упрощенные проверки отмывания денег для украинских беженцев, чтобы гарантировать, что они могут открыть основные банковские счета.

Об этом заявил банковский регулятор ЕС, пишет "Европейская правда".

"Банки и надзорные органы должны обеспечить, чтобы беженцы могли получить доступ к финансовой системе ЕС без необходимости усердного соблюдения правил борьбы с отмыванием денег", - говорится в заявлении Европейской службы банковского надзора (EBA).

К примеру, банкам не нужно требовать паспорта для открытия счета с базовыми функциями, и они могут полагаться на другие документы, чтобы доказать, что потенциальный клиент является украинским беженцем, заявили в ведомстве.

Банки также могут отложить некоторые проверки клиентов на более поздний срок, чтобы позволить беженцам использовать предоплаченные карты, а усилить мониторинг или установить ограничения, такие как ограничения на денежные переводы от человека к человеку, для противодействия рискам.

"После вторжения в Украину миллионы людей нашли убежище в государствах-членах ЕС. Им нужен доступ к основным финансовым продуктам и услугам для участия в жизни ЕС. EBA призывает финансовые учреждения предоставить такой доступ", - говорится в заявлении.

Регулирующий орган ЕС также предупредил банки, чтобы они отслеживали признаки того, что клиенты пытаются "запутать" отношения с пострадавшими от российских санкций людьми или скрыть настоящего владельца бизнеса, стремясь соблюдать режим санкций ЕС.