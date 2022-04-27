Финансовые новости
- |
- 27.04.22
- |
- 16:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Банки ЕС должны предоставить украинским беженцам доступ к открытию счетов – регулятор
15:50 27.04.2022 |
Европейские банки могут применять упрощенные проверки отмывания денег для украинских беженцев, чтобы гарантировать, что они могут открыть основные банковские счета.
Об этом заявил банковский регулятор ЕС, пишет "Европейская правда".
"Банки и надзорные органы должны обеспечить, чтобы беженцы могли получить доступ к финансовой системе ЕС без необходимости усердного соблюдения правил борьбы с отмыванием денег", - говорится в заявлении Европейской службы банковского надзора (EBA).
К примеру, банкам не нужно требовать паспорта для открытия счета с базовыми функциями, и они могут полагаться на другие документы, чтобы доказать, что потенциальный клиент является украинским беженцем, заявили в ведомстве.
Банки также могут отложить некоторые проверки клиентов на более поздний срок, чтобы позволить беженцам использовать предоплаченные карты, а усилить мониторинг или установить ограничения, такие как ограничения на денежные переводы от человека к человеку, для противодействия рискам.
"После вторжения в Украину миллионы людей нашли убежище в государствах-членах ЕС. Им нужен доступ к основным финансовым продуктам и услугам для участия в жизни ЕС. EBA призывает финансовые учреждения предоставить такой доступ", - говорится в заявлении.
Регулирующий орган ЕС также предупредил банки, чтобы они отслеживали признаки того, что клиенты пытаются "запутать" отношения с пострадавшими от российских санкций людьми или скрыть настоящего владельца бизнеса, стремясь соблюдать режим санкций ЕС.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Генассамблея ООН приняла резолюцию о праве вето
|Британия отменила все пошлины на экспорт из Украины
|Фейковый референдум на Херсонщине. Почему Зеленский начал угрожать Путину
|Оружие для наступления. Когда НАТО даст нам истребители, танки и ракеты
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Австралия передает Украине шесть гаубиц M777 и боеприпасы к ним
|Президента Украины пригласили на саммит G20 в Индонезии
|Финляндия конфисковала собственность российского олигарха Тимченко в известной арене
|Банки ЕС должны предоставить украинским беженцам доступ к открытию счетов – регулятор
|Байден официально предложил кандидатуру посла США в Украине
|Европа изучает тему конфискации российских активов для оплаты восстановления Украины - FT
Это интересно
|Компании Илона Маска по строительству туннелей удалось привлечь $675 млн на развитие бизнеса
|Илон Маск убеждён, что поездка на роботизированном такси Tesla обойдётся дешевле, чем на автобусе
|В ЕС согласовали правила для интернет-гигантов
|Представлен обновленный BMW X7 с двухъярусной оптикой
|Группировка Starlink расширяется. Первая ступень Falcon 9 совершила рекордный 12-й полёт
|Дефицит полупроводниковой продукции в значительной степени удастся устранить уже в следующем полугодии
|Mercedes-Benz представила флагманский электрический кроссовер EQS SUV