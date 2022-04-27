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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Европа изучает тему конфискации российских активов для оплаты восстановления Украины - FT

15:43 27.04.2022 |

Мир

 

Тема конфискации российских активов привлекает все больше внимания в Европе, в том числе изучается Еврокомиссией, пишет газета Financial Times.

Ярым сторонником этой идеи является Польша, считающая, что собственность подпавших под санкции российских олигархов, а также средства из замороженных резервов Банка России должны быть использованы для финансирования восстановления Украины.

"Основной принцип заключается в том, что Россия начала эту войну и она должна заплатить за нее, - заявил в интервью FT замглавы МИД Польши Павел Яблонский. - Я полагаю, что необходимо политическое решение о том, что мы хотим двигаться в этом направлении, что мы хотим конфисковать эти активы навсегда. Как это должно быть сделано - здесь мы открыты для дискуссий".

Европейские чиновники предупреждают о наличии серьезных юридических барьеров в странах ЕС для конфискации активов в тех случаях, когда речь не идет об уголовных делах. Юристы отмечают, что шаги, которые облегчат конфискацию активов, могут создать опасный прецедент и поставят под угрозу саму концепцию прав собственности.

"Все знают, что это будет довольно опасный путь, если власти начнут произвольно отнимать активы, однако очевидно, что и активы олигархов, и резервы российского ЦБ могут быть полезны для восстановления Украины и оказания ей гуманитарной помощи ", - отмечает эксперт Hudson Institute Нейт Сибли.

Брюссель ожидает, что восстановление Украины будет стоить сотни миллиардов евро.

Европейские санкции являются основанием для заморозки активов, но не для конфискации, заявил FT представитель ЕК. Он отметил, однако, что европейский регулятор оценивает, могут ли замороженные активы быть конфискованы в том случае, если ситуация подпадает под действие уголовного права. В частности, в Брюсселе рассматривается возможность конфискации активов частных лиц, пытающихся уйти от санкций. Такая мера, однако, будет доступна лишь в странах, где уход от санкций является уголовным преступлением.

В Италии, где были заморожены яхты и виллы оказавшихся под санкциями россиян на общую сумму более 1 млрд евро, действуют жесткие законы по борьбе с мафией, которые могут стать моделью для конфискации и последующей продажи активов, пишет FT.

Власти страны в соответствии с законом имеют право конфисковать активы лиц, имеющих отношение к организованной преступности и являющихся "социально опасными". Такая концепция может использоваться в отношении активов российских олигархов, провоцировавших возникновение конфликта или напрямую выигрывающих от него, отмечает итальянский прокурор, долгие годы занимавшийся вопросами мафии.

Юристы подчеркивают, что состоятельные россияне могут оспорить санкции в судах, поэтому возможность разморозки их активов сохраняется.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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