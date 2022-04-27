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Австрия опровергла заявления РФ об оплате за газ в рублях
14:03 27.04.2022 |
Власти Австрии опровергли утверждения российской стороны о согласии оплачивать газ в рублях. "OMV (австрийская энергетическая компания - Ред.), разумеется, будет по-прежнему платить за поставки газа из России в евро", - написал в среду, 27 апреля, в Twitter канцлер Австрии Карл Нехаммер.
Тем самым он прокомментировал соответствующее сообщение российского государственного агентства ТАСС и призвал "не распространять дальше фейки российской пропаганды". Он подчеркнул, что Вена "строго придерживается совместно принятых санкций ЕС". На заседании правительства Нехаммер указал на условия контракта между OMV и "Газпромом". Кроме того, во время его визита в Москву две недели назад президент РФ Владимир Путин заявил о возможности продолжения оплаты за газ в евро, напомнил австрийский канцлер. "Для нас в этом ничего не изменилось", - добавил он.
Одновременно в Вене сообщили о намерении увеличить стратегические запасы газа. На эти цели будет выделено до 6,6 млрд евро, завили Карл Нехаммер и министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Леоноре Гевесслер. Эти меры должны обеспечить заполнение газовых хранилищ к зиме до 80 процентов.
"Газпром" прекратил поставки газа в Болгарию и Польшу
Утром в тот же день "Газпром" подтвердил полное прекращение поставок газа в Польшу и Болгарию, мотивировав это тем, что они не оплатили его в рублях. В этих двух странах подчеркивают, что действующие контракты с "Газпромом" не предусматривают оплаты в рублях.
В Брюсселе резко раскритиковали односторонний шаг "Газпрома", заявив об очередной попытке России использовать газв качестве "инструмента шантажа". Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) назвала решение "неоправданным и неприемлемым". "И это опять демонстрирует ненадежность России как поставщика газа", - добавила она в заявлении, опубликованном ее пресс-службой. Фон дер Ляйен также указала, что ЕС готов к такому сценарию и заверила, что государства ЕС разработали планы "именно на такой случай".
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