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ЕС назвал недопустимой остановку поставок газа Россией и готовит ответ
11:19 27.04.2022 |
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что остановка "Газпромом" в одностороннем порядке поставок газа потребителям в Европе является очередной попыткой России использовать газ как инструмент шантажа.
Об этом говорится в обнародованном в среду заявлении Урсулы фон дер Ляен, сообщает "Европейская правда".
"Это неоправданно и недопустимо. И это еще раз свидетельствует о ненадежности России как поставщика газа. Мы готовы к такому сценарию. Мы тесно контактируем со всеми государствами-членами.
Мы работаем над обеспечением альтернативных поставок и лучших возможных уровней хранения по всему ЕС", - заявила фон дер Ляен.
Она отметила, что государства-члены разработали планы на случай непредвиденных обстоятельств именно для такого сценария.
"Сейчас проходит заседание координационной группы по газу. Мы планируем наш скоординированный ответ ЕС.
Мы также продолжим работу с международными партнерами, чтобы обеспечить альтернативные потоки", - отметила глава Еврокомиссии.
Она добавила, что продолжит работу с европейскими и мировыми лидерами для обеспечения безопасности энергоснабжения в Европе.
Российский монополист "Газпром" сообщил, что 27 апреля полностью приостановил поставки газа болгарской компании "Булгаргаз" и польской PGNiG в связи с неуплатой в рублях.
Накануне польские СМИ сообщили, что Россия прекращает поставки газа в Польшу.
В ответ премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил уверенность, что Польша уже сейчас способна полностью заменить российский газ.
О прекращении поставок российского газа с 27 апреля заявили в Министерстве энергетики и угля Болгарии.
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