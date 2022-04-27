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Болгария обвинила Россию в нарушении контракта из-за прекращения поставок газа
10:58 27.04.2022 |
Болгария уже расплатилась за поставки российского газа в апреле, и прекращение подачи топлива равносильно нарушению действующего контракта с "Газпромом", заявил министр энергетики Болгарии Александер Николов в среду, 27 апреля.
По словам министра, Болгария намерена следовать линии Еврокомиссии, призвавшей страны ЕС не расплачиваться за российский газ в рублях, как того требует президент России Путин. "Поскольку все торговые и юридические обязательства соблюдены, ясно, что в данный момент природный газ используется скорее как политическое и экономическое оружие в нынешней войне", - сказал Николов.
Ранее "Газпром" полностью приостановил поставки газа Болгарии и Польше в связи с неоплатой в рублях. Польская газовая компания PGNiG также назвала действия "Газпрома" нарушением контракта и объявила о намерении добиваться компенсации от России. Поставки газа в Польшу осуществлялись по газопроводу "Ямал-Европа". Германия в последнее время почти не получала газа по этому маршруту.
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