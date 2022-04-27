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Мы защитим нашу экономику – премьер Польши ответил на газовый шантаж РФ
08:28 27.04.2022 |
Премьер-министр Матеуш Моравецкий уверен, что Польша уже сейчас способна полностью заменить российский газ.
Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl, такое заявление премьер Польши сделал в Берлине во время встречи с канцлером Олафом Шольцом.
Моравецкий подтвердил блокировку Россией поставок газа в Польшу из-за отказа Варшавы платить за газ в рублях.
"Да, я подтверждаю, что такие угрозы нам поступали от Российской Федерации, от Газпрома. Они связаны со способом оплаты - Польша придерживается контрактных договоренностей и, возможно, Россия попытается таким образом наказать нас", - отметил Моравецкий.
Впрочем, он отмечает, что "Польша готовилась к диверсификации газа и получению газа по разным направлениям и еще до запуска Балтийского газопровода мы сможем защитить нашу экономику, защитить домохозяйства, людей и поляков от такого драматического шага России".
"Напомню, что у нас есть интерконнекторы в Германию и Чехию, а также наш газовый терминал в Свиноуйсце, который может принимать еще большие объемы сжиженного газа", - добавил польский премьер.
Вопрос газового шантажа РФ также прокомментировал уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.
Он заверил, что "все существующие потребители газа в Польше получат это сырье на том уровне, на котором они его получали до сих пор".
"Все наши потребности в газе можно удовлетворить по другим направлениям... Мы планировали прекратить поставки из России в конце декабря этого года, поскольку долгосрочный Ямальский контракт завершают, однако россияне ускоряют разрыв", - резюмирует он.
Напомним, накануне польские СМИ сообщили, что Россия прекратила поставки газа в Польшу. Причиной прекращения поставки газа может стать вопрос расчетов, поскольку несколько недель назад Путин подписал указ, которым обязывает иностранных подрядчиков "Газпрома" с 1 апреля рассчитываться за российский газ в рублях. Страны ЕС, в частности, Польша, не согласились на это.
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