Мы защитим нашу экономику – премьер Польши ответил на газовый шантаж РФ

Премьер-министр Матеуш Моравецкий уверен, что Польша уже сейчас способна полностью заменить российский газ.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl, такое заявление премьер Польши сделал в Берлине во время встречи с канцлером Олафом Шольцом.

Моравецкий подтвердил блокировку Россией поставок газа в Польшу из-за отказа Варшавы платить за газ в рублях.

"Да, я подтверждаю, что такие угрозы нам поступали от Российской Федерации, от Газпрома. Они связаны со способом оплаты - Польша придерживается контрактных договоренностей и, возможно, Россия попытается таким образом наказать нас", - отметил Моравецкий.

Впрочем, он отмечает, что "Польша готовилась к диверсификации газа и получению газа по разным направлениям и еще до запуска Балтийского газопровода мы сможем защитить нашу экономику, защитить домохозяйства, людей и поляков от такого драматического шага России".

"Напомню, что у нас есть интерконнекторы в Германию и Чехию, а также наш газовый терминал в Свиноуйсце, который может принимать еще большие объемы сжиженного газа", - добавил польский премьер.

Вопрос газового шантажа РФ также прокомментировал уполномоченный правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский.

Он заверил, что "все существующие потребители газа в Польше получат это сырье на том уровне, на котором они его получали до сих пор".

"Все наши потребности в газе можно удовлетворить по другим направлениям... Мы планировали прекратить поставки из России в конце декабря этого года, поскольку долгосрочный Ямальский контракт завершают, однако россияне ускоряют разрыв", - резюмирует он.

Напомним, накануне польские СМИ сообщили, что Россия прекратила поставки газа в Польшу. Причиной прекращения поставки газа может стать вопрос расчетов, поскольку несколько недель назад Путин подписал указ, которым обязывает иностранных подрядчиков "Газпрома" с 1 апреля рассчитываться за российский газ в рублях. Страны ЕС, в частности, Польша, не согласились на это.