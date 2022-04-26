Гутерриш: в ООН озабочены происходящим в Украине, считаем действия РФ вторжением

"Мы твердо верим, что нарушение территориальной целостности любой страны полностью не соответствует уставу ООН. Мы глубоко озабочены в связи с тем, что сейчас происходит. Мы считаем, что произошло вторжение на территорию Украины", - заявил Гутерриш в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник в Москве.
Претензии, которые есть у России в отношении украинской проблематики и европейской глобальной безопасности, нужно разрешить, руководствуясь уставом ООН, заявил Гутерриш.
"Я понимаю недовольство, которое у вас есть. С нашей точки зрения, эти недовольства необходимо разрешать, основываясь на разных инструментах, предложенных уставом ООН", - подчеркнул он.