Гутерриш: в ООН озабочены происходящим в Украине, считаем действия РФ вторжением

Нарушение территориальной целостности Украины не соответствует уставу ООН, заявил генеральный секретарь организации Антоник Гутерриш.

"Мы твердо верим, что нарушение территориальной целостности любой страны полностью не соответствует уставу ООН. Мы глубоко озабочены в связи с тем, что сейчас происходит. Мы считаем, что произошло вторжение на территорию Украины", - заявил Гутерриш в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным во вторник в Москве.

Претензии, которые есть у России в отношении украинской проблематики и европейской глобальной безопасности, нужно разрешить, руководствуясь уставом ООН, заявил Гутерриш.

"Я понимаю недовольство, которое у вас есть. С нашей точки зрения, эти недовольства необходимо разрешать, основываясь на разных инструментах, предложенных уставом ООН", - подчеркнул он.