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TUI Tantur отменила брони российских туроператоров в отелях Турции
14:36 26.04.2022 |
Турецкий представитель крупнейшего европейского туроператора TUI Tantur потребовал от своих отелей отменить бронирование от российских туроператоров, с которыми компания сотрудничает, из-за санкций против России. Об этом сообщает газета Turizmgazetesi со ссылкой на письмо финансового менеджера Tantur Travel Чезми Озкана.
Такое требование компания отправила туроператорам в странах Балтии: TI Travel LLC, TI Baltics SIA и Borublita.
"Цель этого письма - сообщить вам, что все операции Tantur в Турции для TI Travel LLC, TI Baltics SIA и Borublita Holdings Limited приостановлены", - говорится в письме.
Отмена броней отелей в Турции от этих туроператоров будет действовать до 31 мая, а 20 числа каждого месяца компания будет информировать об условиях поселения на следующий месяц.
TUI Tantur работает на прибалтийском рынке с такими туроператорами как TI Travel LLC, TI Baltics SIA и Borublita.
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