TUI Tantur отменила брони российских туроператоров в отелях Турции

Турецкий представитель крупнейшего европейского туроператора TUI Tantur потребовал от своих отелей отменить бронирование от российских туроператоров, с которыми компания сотрудничает, из-за санкций против России. Об этом сообщает газета Turizmgazetesi со ссылкой на письмо финансового менеджера Tantur Travel Чезми Озкана.

Такое требование компания отправила туроператорам в странах Балтии: TI Travel LLC, TI Baltics SIA и Borublita.

"Цель этого письма - сообщить вам, что все операции Tantur в Турции для TI Travel LLC, TI Baltics SIA и Borublita Holdings Limited приостановлены", - говорится в письме.

Отмена броней отелей в Турции от этих туроператоров будет действовать до 31 мая, а 20 числа каждого месяца компания будет информировать об условиях поселения на следующий месяц.

TUI Tantur работает на прибалтийском рынке с такими туроператорами как TI Travel LLC, TI Baltics SIA и Borublita.