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Польша ввела санкции против Газпрома и российских олигархов
13:25 26.04.2022 |
Польша одобрила свой первый санкционный список, в который вошел российский Газпром, ряд российских и белорусских олигархов - всего 50 юридических и физических лиц.
Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский, пишет в Twitter правящая партия PiS.
"Целью санкций является ограничение возможностей финансирования войны в Украине субъектами хозяйствования, действующими на территории Республики Польша. Закон о санкциях распространяется на олигархов, ведущих бизнес в Польше", - говорится в сообщении.
Первый санкционный список насчитывает 50 пунктов, среди которых как олигархи, так и компании, в том числе Газпром. Под санкции также попадает олигарх Вячеслав Кантор, владеющий 20% акций компании "Азот". Под ограничения попадут, в частности, связанные с режимом Лукашенко лица. Также в список попадут все, кто "импортировал уголь из Донбасса в Польшу".
Мы будем применять несколько видов санкций, то есть замораживание имущества, отстранение от участия в тендерах, а в случае олигархов - запрет на въезд на территорию Республики Польша. Это первый список, и он будет расширяться", - объясняет министр.
В частности, Польша может применить 4 вида мер: замораживание средств, наложенное на 4 субъекта, запрет на въезд олигархов на территорию Польши, а также запрет на участие в государственных тендерах, наложен на 25 субъектов. Штраф за участие в тендерах, несмотря на запрет - до 20 млн злотых.
Первый список уже опубликован в польском вестнике. В дальнейшем обращения соответствующих служб по лицам, финансирующим российскую агрессию в Украине, будут рассматриваться на постоянной основе. "Санкционный список, безусловно, будет расширен", - уверяет Каминский.
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