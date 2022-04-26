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Плавучий СПГ-терминал заработает на севере Германии в 2023 году
13:21 26.04.2022 |
Премьер-министр немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэль Гюнтер объявил, что в начале следующего года в Брунсбюттеле будет сдан в эксплуатацию плавучий СПГ-терминал.
Об этом политик рассказал в интервью Die Welt, пишет "Европейская правда".
С помощью терминала каждый год в немецкую сеть можно будет подавать пять миллиардов кубометров газа.
Гюнтер также призвал расширить добычу нефти на берегу Германии в Северном море.
"Если мы хотим быстро стать независимыми от российского природного газа, мы должны использовать все возможности, которые мы имеем", - говорит он.
Напомним, государства-члены Европейского Союза не имеют согласия о полном эмбарго или повышении пошлин на импорт российской нефти и газа.
Германия, получающая большую часть своего газа из России, решительно выступила против прекращения поставок нефти и газа, пока не найдет достаточные альтернативные источники поставки.
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