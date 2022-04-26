Плавучий СПГ-терминал заработает на севере Германии в 2023 году

Премьер-министр немецкой федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэль Гюнтер объявил, что в начале следующего года в Брунсбюттеле будет сдан в эксплуатацию плавучий СПГ-терминал.

Об этом политик рассказал в интервью Die Welt, пишет "Европейская правда".

С помощью терминала каждый год в немецкую сеть можно будет подавать пять миллиардов кубометров газа.

Гюнтер также призвал расширить добычу нефти на берегу Германии в Северном море.

"Если мы хотим быстро стать независимыми от российского природного газа, мы должны использовать все возможности, которые мы имеем", - говорит он.

Напомним, государства-члены Европейского Союза не имеют согласия о полном эмбарго или повышении пошлин на импорт российской нефти и газа.

Германия, получающая большую часть своего газа из России, решительно выступила против прекращения поставок нефти и газа, пока не найдет достаточные альтернативные источники поставки.