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Турецкий меценат Осман Кавала приговорен к пожизненному заключению
09:44 26.04.2022 |
Суд в Стамбуле в понедельник, 25 апреля, приговорил турецкого предпринимателя и мецената Османа Кавалу к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. 64-летний правозащитник признан виновным в попытке свержения правительства в связи с массовыми протестами в Турции в 2013 году.
При этом суд снял с Кавалы обвинения в шпионаже из-за отсутствия доказательств. Еще семь фигурантов дела были приговорены к 18 годам лишения свободы за пособничество в попытке государственного переворота. Суд постановил немедленно арестовать активистов, которые еще не были взяты под стражу.
Кавала четыре с половиной года находился в тюрьме без обвинительного приговора. Он и другие подсудимые отрицают все обвинения и, как ожидается, обжалуют приговоры.
Дело Османа Кавалы
Первоначально правозащитник был арестован по обвинению в финансировании и организации антиправительственных протестов в стамбульском парке Гези в 2013 году. В феврале 2020 года суд оправдал его по этому обвинению. В тот же день прокуратура выдала новый ордер на его арест, заявив о его возможном участии в попытке госпереворота в Турции и свержения Эрдогана, а также в шпионской деятельности в июле 2016 года. В январе 2021 года апелляционный суд отменил первый оправдательный приговор.
Главы дипмиссий десяти государств, в том числе Германии, Франции и США, в октябре 2021 года выступили с совместным обращением, в котором призвали Турцию освободить Кавалу. В ответ Эрдоган пригрозил выслать послов этих стран из Турции. Конфликт был исчерпан после того, как они опубликовали заявления с обещанием соблюдать Венскую конвенцию, которая требует от дипломатов не вмешиваться во внутренние дела страны пребывания.
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