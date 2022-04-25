Венгрия временно ввела для украинских перевозчиков безразрешительный режим

Венгрия до 30 июня разрешила украинским перевозчикам осуществлять все двусторонние и транзитные перевозки по своей территории без разрешений.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по безопасности на транспорте в Фейсбуке, передает Укринформ.

«Венгрия разрешила украинским перевозчикам до 30 июня осуществлять все двусторонние и транзитные перевозки по территории своей страны без разрешений. На период действия безразрешительного режима перевозчикам не нужно производить предварительную регистрацию в системе BiREG и создавать соответствующий маршрут», - говорится в сообщении.

Отмечается, что при отсутствии номера BiREG штрафные санкции к перевозчикам применяться не будут.

Как сообщалось, с 25 апреля ввозить на территорию Украины легковые автомобили для собственных нужд можно только из-за ограниченного количества пунктов пропуска.