Россия в ответ на претензии Японии ускорит освоение Курильских островов

Россия в ответ на заявление Японии о незаконной российской оккупации Южных Курил будет вести промышленное и туристическое освоение Курильских островов, заявил полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в ходе рабочей поездки в Хабаровский край в понедельник, 25 апреля.

По словам Трутнева, сначала Россия "постарается запустить там круизные суда", а потом начнет "строить новые инвестиционные проекты" и "дальше жить и работать исходя из того, что это, вне всякого сомнения, территория РФ", передает ТАСС. Агентство Reuters отмечает, что это заявление, по всей видимости, еще более осложнит отношения между Россией и Японией, которая только на днях вернула в "Синюю книгу дипломатии" формулировку о российской оккупации Курильских островов Россией.

Согласно сообщениям СМИ, Россия еще в августе 2021 года усилила военное присутствие на Курильских островах. На фоне ужесточения позиции Токио по Курилам и присоединения Японии к западным санкциям против Москвы из-за войны в Украине пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал Японию недружественной страной, добавив, что в этих условиях весьма трудно говорить о продолжении переговоров с Токио по мирному договору.