Биржа Nasdaq прекращает работу с инвесторами из России

Об этом говорится в сообщении от Saxo Bank, направленном пользователям, сотрудничающим с Nasdaq. Скриншот сообщения появился на форуме российских трейдеров, сообщает Укринформ.

Доступ к бирже для резидентов из России закроют с 29 апреля. В сообщении также отметили, что россияне больше не будут иметь доступ к актуальным рыночным данным бирж Nasdaq, а любые активные подписки на рыночные данные будут автоматически отменены.

"Следующие изменения произойдут с 29 апреля 2022 года. Клиенты, проживающие в России, больше не будут иметь доступ к текущим рыночным данным или данным с задержкой с бирж Nasdaq в США и странах Северной Европы, если на счету отсутствует позиция, торгуемая на указанных биржах ", - говорится в сообщении.