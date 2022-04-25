Восемь тысяч люксовых авто застряли в порту Бельгии из-за санкций против России

Как пишет The Wall Street Journal, в Бельгии, в порту в порту Зеебрюгге, застряли около восьми тысяч автомобилей премиум-класса, в числе которых Lexus, Cadillac и Mercedes. Авто следовали в Россию, но не дошли до пункта назначения из-за санкций.

Автомобили прибыли в Бельгию из Азии в первую неделю апреля, после чего их должен были переправить в Россию. Директор автомобильного терминала порта Марк Адриансен пояснил, что машины попали под запрет на предметы роскоши, который ограничивает экспорт транспортный средств в Россию дороже €50 тыс. Что теперь будет с этими автомобилями - не сообщается.

Также в порту оказались и другие товары, которые не могут быть направлены в РФ. Так, по словам должностных лиц порта, в настоящее время остановлено более 1000 контейнеров, направляющихся в Россию. Аналогичные меры были приняты в других европейских центрах экспорта.