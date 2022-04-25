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Информация об агентстве
Индия удваивает покупки нефти из РФ
09:16 25.04.2022 |
Индия удваивает закупки российской сырой нефти, несмотря на предупреждения со стороны США, пишет Bloomberg.
Государственные нефтеперерабатывающие заводы теперь рассматривают частные сделки на покупку сырья вместо того, чтобы закупать через государственные тендеры, рассказали индийские чиновники и трейдеры. По мнению агентства, это необходимо, чтобы получить более выгодные условия.
Другая крупная нефть с Дальнего востока РФ - «Сокол» - также была куплена индийскими переработчиками. НПЗ страны до сих пор не приобрели ни одного российского сорта нефти на публичных торгах в этом месяце, отмечает агентство.
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