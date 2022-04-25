Турция закрыла небо для полетов России в Сирию

Турция временно закрыла свое воздушное пространство для российских гражданских и военных самолетов с пунктами назначения в Сирии. Об этом в субботу, 23 апреля, сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

По его словам, уведомление было направлено российской стороне в марте. До апреля у Москвы было время, чтобы внести соответствующие корректировки, указал Чавушоглу. По утверждению турецкого министра, он довел решение до сведения руководителя МИД РФ Сергея Лаврова, после чего информация была передана президенту России Владимиру Путину.

По словам Чавушоглу, турецкая сторона выдавала соответствующие разрешения на три месяца, срок действия последнего истек в апреле. Закрытие означает, что Москве придется использовать воздушное пространство над Ираном и Ираком.

РФ официально не отреагировала на решение Турции.

Проливы Босфор и Дарданеллы закрыты для кораблей России

Турция 28 февраля в соответствии с международной Конвенцией Монтрё о статусе проливов ограничила движение российских кораблей через Босфор и Дарданеллы.

Конвенция Монтрё, принятая в 1936 году, закрепила суверенитет Турции над проливами. В мирное время черноморские государства могут проводить через них свои военные суда любого класса при условии предварительного уведомления турецких властей. Для кораблей нечерноморских держав введены ограничения по классу и тоннажу. В военное время - если Турция участвует в войне или считает, что ей угрожает война - она имеет право запрещать проход через проливы любых кораблей.

Кроме того, как передало агентство AFP, Турция оказывает поддержку украинским вооруженным силам, поставляя им ударные оперативно-тактические средневысотные беспилотникиBayraktar TB2 турецкого производителя Baykar Makina.

Посредник на переговорах Москвы и Киева

Одновременно Турция выступила посредником в диалоге российских и украинских переговорщиков в Стамбуле, а также предоставила площадку для встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой в Анталье.

На данном этапе Анкара пытается организовать саммит между президентом РФ Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским в Стамбуле, хотя Чавушоглу ранее признал, что перспективы данной встречи остаются туманными.

В Сирии Турция неоднократно осуществляла поставки вооружений повстанцам, чтобы помочь им отразить наступления сирийских правительственных войск при поддержке РФ.