Япония обеспокоена переговорами Shell и китайцев по доле в проекте «Сахалин-2» – СМИ

Переговоры британского энергетического гиганта Shell с китайскими компаниями по его части в нефтегазовом проекте «Сахалин-2» вызывают беспокойство по поводу энергетической безопасности Японии.

Об этом пишет Nikkei Asia.

Отмечается, что "Сахалин-2", первый российский СПГ-проект, управляется российским газовым гигантом "Газпромом", владеющим примерно 50% акций.

Shell, второй крупнейший акционер с 27,5% акций, ведет переговоры с China National Offshore Oil Corp., China National Petroleum Corp. и China Petrochemical Corp., чтобы продать всю свою долю, пишут британские и американские СМИ.

Shell ранее объявила, что выйдет из проекта после выхода из РФ.

Японские компании Mitsui&Co. и Mitsubishi Corp. также владеют 12,5% и 10% соответственно, что делает "Сахалин-2" важным проектом для Японии.

На проект приходится почти весь импорт СПГ Японии из России и около 10% общего импорта СПГ Японии.

"Переговоры с CNOOC, CNPC и Sinopec - 3 государственными китайскими предприятиями - находятся на ранней стадии и могут сорваться. Представители Shell и CNPC отказались комментировать сообщения о переговорах.

Shell не сообщила другим акционерам Сахалин-2, когда и как планирует выйти из проекта. Кроме китайских предприятий, интерес к части Shell проявили несколько энергетических компаний", - пишет издание.

При этом Shell требует одобрения Москвы, прежде чем она сможет продать свою долю в проекте.

"Теперь, когда значительная часть международного сообщества против России, единственными вероятными покупателями будут китайские или российские компании", - заявил источник в крупной японской энергетической компании.

Даже если Китай и Россия в конечном итоге станут владельцами большинства акций в проекте "Сахалин-2", "долгосрочные контракты будут выполнены", добавил другой источник в японской торговой компании.

"Истечение срока действия текущих контрактов повышает риск потери Японией доступа к энергии. Срок действия ряда долгосрочных контрактов, заключенных японскими компаниями, истекает примерно в 2030 году.

Даже если предположить, что Mitsui и Mitsubishi сохранят свои пакеты акций на "Сахалин-2", китайские и российские компании могут иметь больше права на новые долгосрочные контракты на поставки. Это может привести к уменьшению доли Японии в поставках СПГ.

То, что компании в авторитарных странах привлечены к закупке СПГ в Японии, также вызывает обеспокоенностьпо поводу энергетической безопасности", - пишет издание со ссылкой на экспертов.

На данном этапе Mitsui и Mitsubishi не показали никаких признаков того, что они покидают "Сахалин-2".

"Мы обеспокоены тем, что если Япония выйдет из проекта и если акции будут приобретены Россией или третьей страной, это пойдет на пользу России и не будет равносильно эффективным санкциям", - сказал министр экономики, торговли и промышленности Японии Коичи Хагиуда.