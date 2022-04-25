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Более половины немцев недовольны подходом Шольца к российско-украинской войне
08:14 25.04.2022 |
Немецкие социал-демократы (SPD) продолжают терять благосклонность избирателей в ходе продолжающихся дебатов о поставке тяжелого вооружения в Украину.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает немецкое издание Focus.
Согласно воскресной тенденции, которую еженедельно собирает Институт исследования общественного мнения INSA для "Bild am Sonntag", SPD на этой неделе набирает 24 процента, что на один процентный пункт меньше, чем на прошлой неделе.
Свободная демократическая партия (FDP) также потеряла пункт теперь имеет 9 процентов. Зеленые с другой стороны улучшились на один пункт и достигли 18% на этой неделе. Христианско-демократический союз остается стабильным - 26%, AfD - 11% (+1), а левые - 5% (без изменений).
Канцлер Олаф Шольц (SPD) продолжает терять популярность. 52% опрошенных говорят, что он плохо справляется с российско-украинской войной (хорошо его подход оценивают в 35%). Министр иностранных дел Анналена Бербок (Зеленые) справляется здесь гораздо лучше. 47% считают, что он хорошо работает во время кризиса (плохо: 39%).
Как сообщалось, Немецкая компания просит у правительства разрешение на поставку 100 БМП Marder для украинской армии.
Между тем канцер Шольц против предоставления тяжелого вооружения для ВСУ.
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