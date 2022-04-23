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Большинство депутатов парламента Финляндии поддерживают вступление в НАТО
15:36 23.04.2022 |
Более половины депутатов финского парламента поддерживают присоединение страны к НАТО.
Об этом свидетельствуют подсчеты национальной телерадиовещательной компании Yle, сообщает "Европейская правда".
Сейчас за выступают 114 депутатов из 200. Это минимальная цифра, поскольку многие народные избранники еще не озвучили своей позиции по этому вопросу.
Противников вступления в НАТО в парламенте насчитывается 11 человек.
По оценкам Yle, когда все депутаты озвучат свою позицию, за членство в Альянсе будет 166 человек.
Пока остается непонятным, нужна ли для принятия решения о вступлении в НАТО поддержка простого большинства или двух третьих депутатов.
Власти Финляндии надеются определиться с вопросом о членстве в НАТО к летним каникулам.
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подчеркнул важность того, чтобы Финляндия и Швеция стремились принять свои решения о членстве в НАТО одновременно.
Как известно, в Финляндии и Швеции после начала полномасштабной войны РФ против Украины резко возросла поддержка вступления в НАТО. Обе страны допускают, что уже в июне подадут заявки на поступление, однако дебаты только начались.
В Москве начали предупреждать их о "последствиях".
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