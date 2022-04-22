Финляндия с воскресенья на треть ограничит импорт электроэнергии из России

Экспортная мощность из Финляндии в Россию останется на уровне 320 МВт.
"Решение основано на оценке рисков для энергосистемы в меняющейся международной обстановке", - сообщила Fingrid.
Это необходимо для обеспечения безопасности энергосистемы Финляндии, отмечается в сообщении.
Единственным оператором экспорта-импорта электроэнергии в РФ является ПАО "Интер РАО". Финляндия является для компании основным экспортным рынком. В 2021 г. в эту страну было поставлено 8,2 млрд кВт.ч электроэнергии из общего экспорта компании в 21,77 млрд кВт.ч.
Исходя из текущих цен на электроэнергию, в 2022 году импорт из РФ мог составить 7,2 млрд кВт.ч. При этом часть финских политиков выступает за полный отказ от поставок энергоносителей из России, пишет норвежское отраслевое издание Montel.
Представитель "Интер РАО" отказался от комментариев.