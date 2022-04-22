Нидерланды намерены до конца года отказаться от российского газа

До конца этого года Нидерланды полностью откажутся от закупки российского газа и российского угля.

Об этом сообщил министр климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен, передает "Европейская правда", со ссылкой на NOS.

Отмечается, что на ближайшую зиму газохранилища будут максимально заполнены. В значительной степени это должны делать энергетические и другие компании. Поскольку они не решаются идти на финансовый риск, потому что газ сейчас очень дорог, правительство придумает схему, которая частично компенсирует разницу в цене.

Государственная компания Energie Beheer Nederland (EBN) заполнит газохранилище Bergermeer на 70 процентов его мощности. Общие расходы зависят от цены на газ и оцениваются в 623 млн. евро.

Также предусмотрено увеличить импорт сжиженного природного газа (СПГ). Он хранится на газовых терминалах в Роттердаме и Эемсхафене. Энергосбережение также должно способствовать замещению импорта из России.

Что касается угля, то импорт для всего Европейского союза закончится 11 августа. Об этом было договорено в пятом пакете санкций ЕС в связи с вторжением России в Украину. Постепенный отход от закупки российской нефти все еще должен быть организован в контексте ЕС.

Напомним, Германия до начала лета собирается наполовину уменьшить импорт российской нефти и до конца года довести его до нуля, а затем это касается и газа.