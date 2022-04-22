Финансовые новости
- |
- 22.04.22
- |
- 18:42
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Нидерланды намерены до конца года отказаться от российского газа
16:49 22.04.2022 |
До конца этого года Нидерланды полностью откажутся от закупки российского газа и российского угля.
Об этом сообщил министр климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен, передает "Европейская правда", со ссылкой на NOS.
Отмечается, что на ближайшую зиму газохранилища будут максимально заполнены. В значительной степени это должны делать энергетические и другие компании. Поскольку они не решаются идти на финансовый риск, потому что газ сейчас очень дорог, правительство придумает схему, которая частично компенсирует разницу в цене.
Государственная компания Energie Beheer Nederland (EBN) заполнит газохранилище Bergermeer на 70 процентов его мощности. Общие расходы зависят от цены на газ и оцениваются в 623 млн. евро.
Также предусмотрено увеличить импорт сжиженного природного газа (СПГ). Он хранится на газовых терминалах в Роттердаме и Эемсхафене. Энергосбережение также должно способствовать замещению импорта из России.
Что касается угля, то импорт для всего Европейского союза закончится 11 августа. Об этом было договорено в пятом пакете санкций ЕС в связи с вторжением России в Украину. Постепенный отход от закупки российской нефти все еще должен быть организован в контексте ЕС.
Напомним, Германия до начала лета собирается наполовину уменьшить импорт российской нефти и до конца года довести его до нуля, а затем это касается и газа.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Байден объявил о выделении еще 800 млн долларов на военную помощь Украине
|Рада продлила действие военного положения в Украине до 25 мая
|Министры финансов стран G7 объявили о помощи Украине более чем в $24 миллиарда
|Оружие страха. Зачем Путин уничтожает Мариуполь и грозит атомной бомбой
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|ПриватБанк виділяє 2 мільярди гривень на кредитування критично важливих представників мікро та малого бізнесу
В РУБРИКЕ
|Россию покинул крупнейший в мире производитель подшипников SKF
|Крупнейшая пивоваренная компания мира InBev уходит из России
|Газпром потеряет треть экспорта газа в Европу в 2022 году из-за войны в Украине – Reuters
|Финляндия с воскресенья на треть ограничит импорт электроэнергии из России
|Нидерланды намерены до конца года отказаться от российского газа
|Россиянам придется лично ехать в Узбекистан за картами Visa и Mastercard
Это интересно
|Цены на подержанное оборудование для производства чипов выросли от двух до пяти раз
|TSMC удалось привлечь $3,5 млрд на строительство предприятия в Аризоне
|SAP сворачивает облачные операции в России и собирается прекратить поддержку своего ПО
|Audi представила 5,5-метровый минивэн urbansphere
|Intel объявила о готовности к массовому производству квантовых процессоров на кремниевых кубитах
|Учёные нашли способ заряжать кардиостимуляторы и другие импланты с помощью ультразвука
|В Telegram появился перевод сообщений: все уведомления каналов на украинском имеют кнопку перевода