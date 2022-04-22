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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Австралия ввела санкции против еще 147 россиян: в списке – сенаторы и дочери Путина

13:06 22.04.2022 |

Мир

 

Австралия из-за вторжения РФ в Украину ввела санкции против еще 147 российских граждан - в перечне, в частности, дочери Путина и дочь главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел и торговли Австралии.

Таким образом, общее количество попавших под действие санкций Австралии россиян приблизилось к 750.

Так, санкции вводятся против 144 сенаторов Совета Федерации Федерального Собрания России, а также против Марии Воронцовой и Екатерины Тихоновой, которые в документе названы "дочками президента России" Владимира Путина, и Екатерины Винокуровой, которая названа "дочкой главы МИД России" Сергея Лаврова.

Им запретят въезд в Австралию, заморозят активы и запретят заключать какие-либо финансовые соглашения в стране.

По словам главы МИД Австралии Марис Пейн, "Австралия продолжит вводить ограничительные меры против тех, кто несет ответственность за агрессию России в адрес Украины или имеет рычаги влияния в стране".
По материалам: Экономическая правда
 

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