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Во Франции назвали эмбарго на импорт нефти из России «вопросом недель, а не месяцев»
12:53 22.04.2022 |
Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Евросоюз в ближайшие недели может принять решение о запрете на импорт российской нефти. Об этом он сказал в эфире местного радио RMC в пятницу.
"Запрет на импорт нефти из России есть в повестке дня", - сказал Ле Мэр.
Нефть - главный источник валюты для российского режима, ее экспорт ежедневно приносит Кремлю $700 млн. А значит, сказал министр, отказ от российской нефти нанесет значительный ущерб экономике РФ. Именно это является целью санкций, добавил Ле Мэр, который еще в начале марта объявил о "тотальной" экономической войне против России.
"Для этого мы должны объединить все 27 стран-членов. Пока нам это не удалось, есть определенное сопротивление и легитимные опасения. Но этот вопрос обсуждается. Для меня это скорее вопрос недель, а не месяцев", - сказал Ле Мэр.
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