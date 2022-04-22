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Россия вылетит из шестерки крупнейших экономик мира, ее заменит Индонезия – МВФ
10:54 22.04.2022 |
Россия утратит шестое место среди экономик мира в 2024 году, ее опередит по паритету покупательной способности Индонезия.
Об этом говорится в материалах Международного валютного фонда.
В 2024 году доля российского ВВП в общемировом, рассчитанная по ППС, снизится до 2,52%, а доля Индонезии достигнет 2,61%.
ППС дает возможность сопоставить ВВП разных стран с поправкой на курсы валют. Эксперты МВФ подсчитали, что по итогам 2022 года этот показатель для России снизится до 2,72%, по итогам прошлого года он составлял 3,07%.
Горизонт апрельского прогноза МВФ - 2027 год, к этому сроку доля России в мировой экономике по ППС может снизиться до 2,34%.
Прогноз МВФ, опубликованный в октябре 2021 года, сохранял за Россией шестое место, тогда эксперты оценивали долю страны в мировом ВВП в 2,84% в 2026 году, на 0,4 процентных пункта больше, чем в апрельском прогнозе.
По данным МВФ, своего пика доля России в глобальной экономике достигала в 2008 году - 3,68%.
В 2019 году МВФ прогнозировал, что Индонезия обгонит Россию по доле в ВВП по ППС. Однако прогноз не сбылся - в пандемийном 2020 году ВВП России сократился на 2,7%, а в 2021 году вырос на 4,7%.
МВФ отмечает, что ВВП России сократится на 8,5% в 2022 году и на 2,3% в 2023 году.
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