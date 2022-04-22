ExxonMobil планирует полностью прекратить работу в России до конца июня, - Reuters

Американская нефтяная компания ExxonMobil рассматривает возможность полностью прекратить работу в России до 24 июня.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два информированных источника.

По данным собеседников агентства, в марте компания уже вывезла из России сотрудников - граждан США. Сначала сотрудников вывезли из крупных предприятий по добыче нефти и газа на Сахалине, включая проект "Сахалин-1". Сейчас компания рассматривает возможность закрытия других своих предприятий в России, в том числе прекращения продаж смазочных материалов под маркой Mobil до 24 июня.

По данным на сайте ExxonMobil, в 2021 году в офисах компании в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Южно-Сахалинске работало более 1000 сотрудников.

Как сообщалось, ExxonMobil ожидает обесценивания балансовых активов в сумме $4 млрд в связи с запланированным выходом из проекта "Сахалин-1" в РФ.

Напомним, 2 марта ExxonMobil заявила об отказе от инвестиций в Россию и выходе из проекта "Сахалин-1".

"ExxonMobil управляет проектом "Сахалин-1" от имени международного консорциума японских, индийских и российских компаний. В частности, в проекте "Сахалин-1" принимают участие ExxonMobil - доля 30%, SODECO (Япония) - 30%, "Роснефть" - 20 %, ONGC (Индия) - 20%, общие запасы месторождений проекта оцениваются в 307 млн. тонн нефти и 485 млрд. кубометров природного газа.