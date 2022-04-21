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ЕС ввел санкции против «повара Путина» Пригожина и украинского бизнесмена Курченко
19:54 21.04.2022 |
ЕС внес в санкционный список российского предпринимателя Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина", и украинского бизнесмена Сергея Курченко.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на опубликованное в Официальном журнале ЕС решение.
"Совет ЕС считает, что двух человек следует добавить в список лиц, организаций и органов, к которым применяются ограничительные меры, определенные в Приложении к Решению 2014/145/CFSP за их роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины и за то, что они получают выгоду от российских лиц, принимающих решения и ответственные за аннексию Крыма или дестабилизацию востока Украины", - говорится в решении.
В документе отмечается, что Пригожин "несет ответственность, активно совершая действия, которые взрывали и угрожали территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".
Что касается Курченко, то в документе говорится, что "он помог крупным российским компаниям и государственным холдингам обходить ограничительные меры ЕС, действуя как субподрядчик".
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