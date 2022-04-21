Великобритания подняла пошлины на торговлю с РФ и расширила эмбарго

Британия ввела очередные санкции против России и запретила импорт серебра, дерева и ряда роскошных товаров, а также повысила пошлины на торговлю с РФ.

Об этом сообщается на сайте правительства Британии.

Страна расширила список товаров, импорт которых запрещен, и включила в него серебро, изделия из дерева и товары роскоши из России, включая икру. Новое эмбарго охватит импорт на сумму 1 млрд. фунтов.

В полном перечне - мясо, кофе и чай, сахар, табак, одежда, ткани и кожа, металлические изделия, запчасти, машины, оптические устройства.

Кроме того, правительство Британии повысило тарифы на ряд другого импорта из РФ на 35%. Повышение пошлин охватит торговлю на сумму 130 млн фунтов, в том числе такие товары как бриллианты и каучук.

