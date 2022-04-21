Стали известны имена еще четырех россиян, которые из-за санкций потеряют «золотые паспорта» Кипра

Кипр начал процедуру лишения гражданства еще четырех подсанкционных россиян и их родственников, ранее получивших его по схеме "золотых паспортов".

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает издание Phileleftheros.

На основе решения Кабинета Министров начали процедуру лишения гражданства олигархов Григория Березкина, Олега Дерипаски, Игоря Касаева и Гульбашер Исмаиловой - сестры Алишера Усманова. Имена этих четырех человек сперва не раскрывали.

Дерипаска имел кипрский паспорт с 2017 года, сестра Усманова - с 2015 года, Березкин и Касаев - с 2012 года.

Решение о лишении гражданства Кипра первые четырех близких к Путину россиян, попавших под санкции ЕС, приняли 7 апреля.

Входящий в Европейский Союз Кипр предоставил с 2007 по август 2020 года по ныне дискредитированной схеме гражданство в обмен на инвестиции 2886 гражданам России.