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Турция диверсифицирует поставки природного газа благодаря контракту на приобретение американского СПГ
10:39 21.04.2022 |
Турецкая государственная компания Botas, являющаяся давним партнером российского "Газпрома", завершает переговоры с немецким Deutsche Bank о предоставлении кредита на сумму 1 млрд долларов, который будет потрачен на приобретение американского сжиженного природного газа.
Об этом пишет Bloomberg.
Выделенные средства пойдут на закупку СПГ как у производителей в США, так и у трейдеров в Европе, сообщают информированные источники.
Сделка знаменует собой первый кредит компании на импорт СПГ и открывает путь для аналогичных сделок, которые позволят Botas диверсифицировать поставки, в которых в настоящее время доминируют Россия и Иран. Подписание соглашения ожидается в течение ближайших недель.
Турция, как и ЕС, столкнулась с серьезными проблемами из-за резкого повышения цен на голубое топливо из РФ, но турецкие власти не позволяют госкомпании перенести издержки на потребителей в контексте борьбы с инфляцией и предстоящих в 2023 году президентских выборов.
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