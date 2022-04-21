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Финляндия и Эстония готовят плавучий СПГ-терминал для отказа от российского газа
10:32 21.04.2022 |
Финляндия и Эстония приняли совместное решение арендовать крупное судно-терминал для хранения сжиженного природного газа, стремясь прекратить использование российского газа.
Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".
Проект, о котором было объявлено 7 апреля, предположительно находится на стадии реализации, и на этом этапе обнародовано мало подробностей.
Отвечая на вопрос СМИ 20 апреля, Арто Раджала, старший советник Министерства торговли и промышленности, сказал, что не готов назвать какие-либо варианты размещения, но "будет доступно несколько вариантов".
Такими вариантами могут стать Инко или город Хамина, где к началу октября планируется завершить строительство СПГ-терминала.
Однако цель состоит в том, чтобы подготовить корабль к следующей зиме, и если строительные работы не будут завершены, он будет размещен в эстонском Палдиски, который должен быть готов к приему СПГ до 1 ноября.
Эстония ранее заявила, что приостановит импорт российского газа до конца года.
Ранее сообщалось, что в Латвии партии, формирующие правительство, договорились о строительстве терминала сжиженного природного газа.
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