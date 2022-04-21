Финляндия и Эстония готовят плавучий СПГ-терминал для отказа от российского газа

Финляндия и Эстония приняли совместное решение арендовать крупное судно-терминал для хранения сжиженного природного газа, стремясь прекратить использование российского газа.

Об этом пишет Euractiv, сообщает "Европейская правда".

Проект, о котором было объявлено 7 апреля, предположительно находится на стадии реализации, и на этом этапе обнародовано мало подробностей.

Курс межбанк.

Отвечая на вопрос СМИ 20 апреля, Арто Раджала, старший советник Министерства торговли и промышленности, сказал, что не готов назвать какие-либо варианты размещения, но "будет доступно несколько вариантов".

Такими вариантами могут стать Инко или город Хамина, где к началу октября планируется завершить строительство СПГ-терминала.

Однако цель состоит в том, чтобы подготовить корабль к следующей зиме, и если строительные работы не будут завершены, он будет размещен в эстонском Палдиски, который должен быть готов к приему СПГ до 1 ноября.

Эстония ранее заявила, что приостановит импорт российского газа до конца года.

Ранее сообщалось, что в Латвии партии, формирующие правительство, договорились о строительстве терминала сжиженного природного газа.