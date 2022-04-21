Экономика США росла умеренными темпами в начале весны - Beige Book

Экономическая активность в двенадцати регионах США росла умеренными (moderate) темпами с середины февраля по середину апреля, сообщается в опубликованном в среду Федеральной резервной системой региональном обзоре, который по цвету обложки называют Beige Book ("Бежевая книга").

Несколько округов сообщили об умеренном росте занятости, несмотря на проблемы с наймом и удержанием сотрудников. Спрос на работников оставался высоким в большинстве районов страны и отраслей промышленности. В целом сохраняется нехватка кадров, ходя некоторые округа сообщили о слабых признаках улучшения предложения рабочей силы.

Компании розничной торговли и нефинансовых услуг говорили об ускорении темпов повышения потребительских расходов на фоне сокращения числа случаев заболеваемости COVID-19 по всей стране.

Активность в производственном секторе в большинстве регионов в целом оставалась стабильной. Однако перебои в цепочках поставок, напряженность на рынке труда и повышенные производственные расходы продолжали создавать проблемы в плане способности компаний удовлетворять спрос, отмечается в сообщении.

Продажи автомобилей по-прежнему в значительной степени ограничены из-за низких запасов у автодилеров. Респонденты также говорили о сохраняющемся высоком спросе на жилую недвижимость при недостаточном предложении.

В сельскохозяйственной отрасли ситуация весной была неоднозначной, говорится в отчете. Рост цен на сельскохозяйственные культуры оказал поддержку фермерам, но в некоторых районах возникли проблемы из-за засухи.

Инфляционное давление оставалось сильным со времени выпуска предыдущего отчета, при этом компании продолжали перекладывать быстрорастущие затраты на клиентов. Респонденты из разных округов, особенно из производственной сферы, отметили резкое увеличение стоимости сырья, транспорта и рабочей силы. Во многих районах заявляли о скачке цен на энергоносители, металлы и сельскохозяйственные товары после начала военного вторжения РФ в Украину, а в ряде районов - о том, что локдауны в Китае из-за COVID-19 усугубили сбои в цепочках поставок.

Дальнейшие перспективы экономического роста в стране омрачены неопределенностью, вызванной геополитическими событиями и инфляцией, сообщается в отчете. Компании в большинстве округов ожидают сохранения инфляционного давления в ближайшие месяцы.

Обзор Beige Book, который формируется на основе данных двенадцати ФРБ, традиционно публикуется примерно за две недели до заседания Федрезерва. Информация, использованная при составлении нынешнего отчета, была собрана в период по 11 апреля включительно и обработана Федеральным резервным банком Миннеаполиса.

Следующая встреча руководства американского ЦБ назначена на 3-4 мая, она будет сопровождаться пресс-конференцией главы ФРС Джерома Пауэлла.