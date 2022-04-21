США обеспокоены поддержкой Китаем действий РФ

Соединенные Штаты беспокоит усиление в Китае российской дезинформации о НАТО и войне в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", такое заявление заместителя Госсекретаря США Венди Шерман размещено на сайте Госдепа.

"Она выразила обеспокоенность США по поводу поддержки Китаем российской агрессии, в том числе путем усиления российской дезинформации о НАТО и российской войне против Украины, и призвала к продолжению трансатлантической координации с целью защиты основанного на законах международного правопорядка", - говорится в сообщении.

Это не единственный разговор о Китае топ-чиновников США.

Ранее сообщалось, что министр обороны США Ллойд Остин впервые за последние месяцы провел разговор со своим китайским коллегой, выразив ему обеспокоенность американской относительно возможного предоставления Китаем военной помощи России.

Минобороны Китая в ответ отмечает, что Пекин "требует, чтобы США прекратили свои военные провокации на море и не использовали украинский вопрос, чтобы дискредитировать, подставлять, угрожать или оказывать давление на Китай".