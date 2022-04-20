Евросоюз обсуждает запрет на поставки ядерного топлива из России. Пока консенсуса нет

Некоторые страны Евросоюза настаивают на введении новых ограничений против России в ответ на войну в Украине. К ним относится, в частности, отключение Сбербанка и Газпромнефти от SWIFT, запрет на импорт ядерного топлива. Об этом сообщили дипломаты в ЕС, передает Reuters.

Также в качестве санкций обсуждается запрет на большее количество российских новостных каналов и приостановка действия виз россиян из черного списка дополнительных лиц и компаний, связанных с Кремлем.

Издание отмечает, что пока официально об этих предложениях не сообщалось и консенсуса по ним нет.

Страны Восточной Европы, в том числе Венгрия, Чехия и Словакия, зависят от российского ядерного топлива для работы своих атомных реакторов российской конструкции, которые, в свою очередь, обеспечивают значительную долю в их производстве электроэнергии.

В то же время Еврокомиссия работает над тем, чтобы ускорить доступность альтернативных источников российской нефти, дабі попытаться сократить расходы на нефтяное эмбарго, убедить Германию и другие сопротивляющиеся страны ЕС принять эту меру в новом пакете санкций.