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США обнародовали новый раунд санкций против России
23:29 20.04.2022 |
Соединенные Штаты в среду обнародовали новый пакет санкций против России, нацеленный на ключевой коммерческий банк РФ и сеть из более 40 физических и юридических лиц во главе с подсанкционным российским олигархом Константином Малофеевым.
Об этом сообщило министерство финансов США, пишет "Европейская правда".
В заявлении министерства отмечается, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) определило юридические и физические лица, причастные к попыткам уклонения от санкций, введенных Соединенными Штатами и их международными партнерами против России.
Под санкции попали российский коммерческий банк "Транскапиталбанк" и глобальная сеть из более чем 40 физических и юридических лиц во главе с подсанкционным российским олигархом Константином Малофеевым, включая организации, основная миссия которых состоит в содействии уклонению российских организаций от западных санкций.
Все организации, принадлежащие Малофееву на 50 или более процентов, подпадают под санкции, включая "Царьград Медиа".
Санкции коснутся компаний, работающих в российской индустрии добычи виртуальной валюты, которая, как сообщается, третья по величине в мире. В частности, под санкции попадет один из крупнейших операторов дата-центров для майнинга криптовалют BitRiver и 10 его российских "дочек".
Кроме того, Госдеп США вводит визовые ограничения в отношении 635 граждан России, причастных к подавлению инакомыслия в России и за рубежом, причастных к деятельности, угрожающей территориальной целостности Украины, а также причастным к нарушениям прав человека в тюрьмах и местах неофициального содержания под стражей в подконтрольных России районах Донбасса.
Визовые ограничения будут также касаться трех российских чиновников за причастность к грубым нарушениям прав человека и 17 человек, ответственных за подрыв демократии в Беларуси.
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