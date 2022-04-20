Министры финансов ЕС, Украины, США покинули заседание G20 на выступлении РФ

Министры финансов и чиновники Украины, США и ЕС покинули заседание стран Большой двадцатки, когда свое выступление начал министр финансов РФ Антон Силуанов.

Об этом сообщает Washington Post, Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По словам собеседников, среди тех, кто таким образом выразил бойкот присутствия России на западе, были министерrа финансов США Джанет Йеллен и глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл, вице-премьер Канады Христя Фриланд и президент Европейского центрального банка Кристин Лагард.

Также встречу покинул министр финансов Украины Сергей Марченко, а собравшиеся по видеосвязи выключили свои камеры на речи министра из России. Украинские представители выступили к этому.

Предполагалось, что Силуанов, попавший в начале года под санкции США из-за войны РФ против Украины, посетит конференцию дистанционно.