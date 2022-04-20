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Канада отложила переговоры о расширении соглашения о ЗСТ с Украиной до окончания войны
17:30 20.04.2022 |
Украина и Канада договорились продолжить переговоры о расширении действия соглашения о зоне свободной торговле на сферу услуг и инвестиций после окончания войны на территории Украины.
Об этом говорится в сообщении Министерства экономики со ссылкой на онлайн-встречу заместителя министра экономики - торгового представителя Тараса Качки с президентом Канадско-Украинской Торговой Палаты Зеноном Потичным и представителями канадского бизнеса, передают Українськi Новини.
"Мы благодарны нашим канадским партнерам за постоянное участие в обеспечении работы фондов восстановления и трансформации экономики Украины, поддержки малого и среднего бизнеса, восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. Мы также заинтересованы в расширении торговли с Канадой через дальнейшую либерализацию соглашения о свободной торговле в сфере услуг и инвестиций", - отметил Качка.
Стороны также договорились продолжить активный диалог по привлечению экономической, финансовой и экспертной помощи Канады в критически важные сектора украинской экономики, а также дальнейшее взаимодействие в расширении присутствия канадских инвесторов в Украине.
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