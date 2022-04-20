Канада отложила переговоры о расширении соглашения о ЗСТ с Украиной до окончания войны

Украина и Канада договорились продолжить переговоры о расширении действия соглашения о зоне свободной торговле на сферу услуг и инвестиций после окончания войны на территории Украины.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономики со ссылкой на онлайн-встречу заместителя министра экономики - торгового представителя Тараса Качки с президентом Канадско-Украинской Торговой Палаты Зеноном Потичным и представителями канадского бизнеса, передают Українськi Новини.

"Мы благодарны нашим канадским партнерам за постоянное участие в обеспечении работы фондов восстановления и трансформации экономики Украины, поддержки малого и среднего бизнеса, восстановления разрушенного имущества и инфраструктуры. Мы также заинтересованы в расширении торговли с Канадой через дальнейшую либерализацию соглашения о свободной торговле в сфере услуг и инвестиций", - отметил Качка.

Стороны также договорились продолжить активный диалог по привлечению экономической, финансовой и экспертной помощи Канады в критически важные сектора украинской экономики, а также дальнейшее взаимодействие в расширении присутствия канадских инвесторов в Украине.