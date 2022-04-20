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Глава ВБ анонсировал $50 млрд за квартал и $170 млрд за 15 мес. поддержки пострадавшим от войны в Украине странам
08:56 20.04.2022 |
Ужасная война, которую ведет Россия против Украины, углубила продовольственный кризис в мире, и глобальная бедность в этом году может увеличиться на 100 млн человек при сохранении таких высоких цен в течение года, заявил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпасс на дискуссии по теме продовольственной безопасности в рамках "Весенних встреч" МВФ и ВБ.
"Несколько слов о нашем ответе. Мы ожидаем объявления в ближайшие недели резкого увеличения нашей финансовой поддержки. Важным компонентом будет финансирование продовольственной безопасности", - сказал он.
"Наш пакет поддержки, включая Украину, страны, принимающие беженцев, и развивающиеся страны, страдающие от сопутствующих экономических потрясений, составляет около $50 млрд в текущем квартале 2022 года и должен достичь около $170 млрд за 15 месяцев до июня 2023 года", - отметил Мэлпасс.
Он пояснил, что вторжение России в Украину вызвало серьезные угрозы глобальной продовольственной безопасности: в краткосрочной перспективе произошел ярко выраженный всплеск цен на основные продукты питания, включая пшеницу и ее заменители. Помимо того будущие урожаи могут быть снижены из-за более высоких цен на энергию и удобрения, добавил президент ВБ.
По его словам, мировые цены на продовольствие и удобрения росли еще до войны, как и нехватка продовольствия и питания. Причин много, в том числе: растущий спрос в сочетании с перебоями в цепочке поставок, девальвацией валюты, последствиями изменения климата, ростом нестабильности и конфликтов.
"Углубление кризиса за последние два месяца напрямую связано с ужасной войной, которую Россия ведет против Украины, и дорогостоящими финансовыми, транспортными и логистическими препятствиями, с которыми сейчас сталкиваются агробизнесы и импортеры", - подчеркнул Мэлпасс.
Он уточнил, что на углубление кризиса указывает рост индекс цен на продовольствие Всемирного банка в марте на 11,5% - до рекордно высокого уровня, который на 37% больше, чем в прошлом году. Цены на удобрения также выросли в марте, увеличившись почти на 20% с января, а стоимость карбамида выросла втрое с января 2021 года. По словам президента ВБ, цены на продовольствие растут быстрее инфляции, и такая тенденция сохранится.
Как считает Мэлпасс, как развитым, так и развивающимся странам необходимо расширить доступ к рынкам за счет снижения ограничений на экспорт и импорт и ослабления контроля над ценами, поощрять производителей продуктов питания и предоставлять доступ к рынкам и инвестициям частного сектора, а также защищать наиболее уязвимые группы населения.
"Трагедия, разворачивающаяся в Украине, не должна усугубляться еще одной трагедией - глобальным продовольственным кризисом. Для предотвращения этого требуется скорость, расширение предложения, доступ к рынку и тесная координация", - подчеркнул президент ВБ.
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