Финансовые новости
- |
- 20.04.22
- |
- 09:35
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
США призвали израильтян и палестинцев к деэскалации напряженности
08:41 20.04.2022 |
Государственный секретарь США Энтони Блинкен обратился к израильским и палестинским лидерам с призывом направить усилия на деэскалацию недавно обострившегося ближневосточного конфликта. Во вторник, 19 апреля Блинкен провел беседу по телефону с главой Палестинской национальной автономии (ПНА) Махмудом Аббасом и министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом, во время которой призвал обе стороны прекратить цикл насилия и избегать действий по нагнетанию напряженности.
Совет Безопасности ООН также рассмотрел вопрос о последней эскалации на Ближнем Востоке на экстренном заседании за закрытыми дверями в Нью-Йорке, однако не принял заявления по вновь разгоревшемуся конфликту. Только пять европейских государств обнародовали совместное заявление в штаб-квартире ООН. В их числе - Албания, Эстония, Франция, Ирландия и Норвегия, призвавшие к немедленному прекращению насилия и уважению статуса святых мест. Они также осудили "все акты терроризма" и недавний ракетный обстрел Израиля из Газы.
По данным пресс-службы израильской армии, во вторник с палестинской территории была выпущена ракета, которую перехватила израильская система ПРО "Железный купол". Это был первый ракетный обстрел Израиля из сектора Газа за период с начала января. В ответ израильские войска нанесли воздушные удары по целям в секторе Газа, которым управляет радикальная исламская палестинская организация ХАМАС.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Дополнительных выходных на Пасху и майские не будет из-за военного положения – Гоструда
|Медведчук обратился к президентам РФ и Украины с просьбой о его обмене на защитников и жителей Мариуполя
|Новые сигналы от Лукашенко: как Беларусь пытается избежать ответственности за войну
|Пропаганда дала трещину: Когда путин начнет травить жителей Курска и Брянска
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|ПриватБанк виділяє 2 мільярди гривень на кредитування критично важливих представників мікро та малого бізнесу
В РУБРИКЕ
|Администрация США выделит $6 млрд на поддержку АЭС
|Глава ВБ анонсировал $50 млрд за квартал и $170 млрд за 15 мес. поддержки пострадавшим от войны в Украине странам
|США призвали израильтян и палестинцев к деэскалации напряженности
|Война России против Украины. На чьей стороне Грузия?
|Посол Украины критикует канцлера ФРГ: «Большое разочарование и горечь»
|Бориса Джонсона вновь разнесли в Парламенте за незаконные вечеринки. Британскому премьеру может грозить отставка
Это интересно
|В Южной Корее планируется построить экспериментальное подводное поселение с собственным дата-центром
|Известный китайский производитель ушёл из России. Ещё недавно Lifan был лидером по продажам
|Приложение российського Альфа-Банка удалили из App Store
|Google отключила возможность платежей из России
|Украинцев предупредили о новой кибератаке, направленной на похищение данных
|Китай стал лидером в производстве дисплеев, обогнав Корею в 2021 году
|Учёные создали солнечные панели, которые даже ночью вырабатывают заметные объёмы энергии