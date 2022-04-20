Бориса Джонсона вновь разнесли в Парламенте за незаконные вечеринки. Британскому премьеру может грозить отставка

Премьер-министр Британии Борис Джонсон, отвечая на вопросы депутатов Палаты общин о вечеринках, проходивших на Даунинг-стрит во время карантина, когда любые собрания были запрещены, принес глубокие извинения, но не признал себя виновным в том, что осознанно нарушал распоряжения собственного кабинета. Джонсон настаивает, что не знал, что нарушает карантинные правила.

Оппоненты премьера, в том числе глава Лейбористской партии сэр Кир Стармер, назвали слова Джонсона абсурдными и даже оскорбительными.

На прошлой неделе полиция Лондона выписала штрафы Джонсону и канцлеру казначейства Риши Сунаку за нарушение антиковидных ограничений как раз в связи с вечеринкой по случаю дня рождения премьера.

Один из высокопоставленных членов Консервативной партии Марк Халпер призвал Джонсона подать в отставку.

Британские СМИ писали о том, что 18 декабря 2020 года, в разгар зимнего локдауна, в резиденции премьера была проведена рождественская вечеринка. Притом что двумя днями ранее, 16 декабря, в Лондоне были введены самые жесткие ограничительные меры: закрыты рестораны, кафе и многие магазины, вновь почти перестал работать транспорт, так что построенные заранее планы поездок на Рождество также пришлось отменить.

17-го декабря на официальной странице правительства в "Твиттере" появилось предупреждение: "Не следует посещать рождественские вечеринки или ланчи на работе".

На этот раз лейбористам удалось инициировать процедуру голосования о том, должны ли действия Джонсона быть рассмотрены на заседании специальной комиссии Парламента. Если палата решит, что должны, то дело перейдет членам комиссии Парламента по привилегиям, которым предстоит решить, солгал ли Джонсон перед депутатами и являются ли его слова достаточным основанием для отставки премьера.

Скорее всего, расследования в отношении Джонсона не инициируют - основная часть фракции консерваторов поддерживает своего лидера и, вероятно, будет голосовать против.

Сам премьер в ответ на прямой вопрос консерватора Питера Боуна о том, солгал ли он, давая показания о вечеринке, ответил "нет".

После выписанного ему на прошлой неделе штрафа Джонсон стал первым в истории Британии премьер-министром, наказанным за нарушение закона.

Он сказал, что "не подумал, ни тогда, ни потом, что встреча в кабинете правительства непосредственно перед важным заседаниям по стратегии борьбы с коронавирусом может быть нарушением правил".

"Я повторяю, что совершил ошибку, и искренне извиняюсь", - сказал Джонсон.

Однако критика в адрес Джонсона не утихает до сих пор. Лидер фракции Шотландской национальной партии Иэн Блэкфорд назвал премьера нарушителем закона и даже рецидивистом, также призвав Джонсона покинуть свой пост добровольно.

Джонсону также не первый раз приходится извиняться перед избирателями за истории с вечеринками. В конце января чиновница британского правительства Сью Грей обнародовала результаты порученного ей внутреннего расследования, подтверждающие тот факт, что сотрудники аппарата премьера и правительства действительно игнорировали ими же самими введенные антиковидные ограничения. Однако никаких имен или других подробностей в докладе не оказалось.