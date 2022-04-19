Финляндия из-за санкций закрыла переход на границе с РФ

Финляндия на неопределенный период закрыла движение через временный пункт пропуска в Париккала, открытый специально для транспортных перевозок из РФ, преимущественно древесины.

Об этом ранее договорились пограничная служба Юго-Восточной Финляндии и российская сторона, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Причиной стали санкции Евросоюза против России, вступившие в силу 9 апреля. Они предусматривают запрет на въезд на территорию ЕС грузового автотранспорта с регистрационными номерами России или Беларуси. После этого движение через пункт пропуска в Париккала сошло на нет, и теперь его решено полностью закрыть.

Для пересечения пункта пропуска Париккала-Сювяоро требовалось специальное разрешение. Через границу имели право проходить только граждане России и Финляндии. В 2019 году правительство Антти Ринне объявило о планах по модернизации пункта пропуска и превращению его в международный. В этом случае пересечь границу в этом месте могли граждане любых стран, едущих с любыми целями.

Строительство планировали начать в 2022 году, однако сначала пандемия, а затем нападение России на Украину уничтожило надежду на возобновление турпотока из России в Восточную Финляндию. Пограничный пункт в Париккала мог бы открыть новый маршрут из Петербурга в Савонлинну и другие приграничные города.

Руководитель восточного отдела Министерства иностранных дел Марья Лиивала подтвердила, что планы по превращению пограничного пункта в международный заморожены. Глава муниципалитета Париккала Веса Хуусконен считает закрытие пункта пограничного контроля ожидаемым решением.

"Древесные материалы, перевозившиеся через границу, стали объектом санкций. С другой стороны, сотрудничество части предприятий с Россией прекратилось по другим причинам. Поэтому это рациональное решение", - сказал он.

Хуусконен считает, что после нападения России на Украину наступила "новая эра", и в прошлое уже не вернуться - по крайней мере быстро.

"Мне кажется, что сотрудничество с Россией по пограничному пункту похоронено на это десятилетие", - отметил он.