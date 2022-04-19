Финансовые новости
- |
- 19.04.22
- |
- 19:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Финляндия из-за санкций закрыла переход на границе с РФ
17:55 19.04.2022 |
Финляндия на неопределенный период закрыла движение через временный пункт пропуска в Париккала, открытый специально для транспортных перевозок из РФ, преимущественно древесины.
Об этом ранее договорились пограничная служба Юго-Восточной Финляндии и российская сторона, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.
Причиной стали санкции Евросоюза против России, вступившие в силу 9 апреля. Они предусматривают запрет на въезд на территорию ЕС грузового автотранспорта с регистрационными номерами России или Беларуси. После этого движение через пункт пропуска в Париккала сошло на нет, и теперь его решено полностью закрыть.
Для пересечения пункта пропуска Париккала-Сювяоро требовалось специальное разрешение. Через границу имели право проходить только граждане России и Финляндии. В 2019 году правительство Антти Ринне объявило о планах по модернизации пункта пропуска и превращению его в международный. В этом случае пересечь границу в этом месте могли граждане любых стран, едущих с любыми целями.
Строительство планировали начать в 2022 году, однако сначала пандемия, а затем нападение России на Украину уничтожило надежду на возобновление турпотока из России в Восточную Финляндию. Пограничный пункт в Париккала мог бы открыть новый маршрут из Петербурга в Савонлинну и другие приграничные города.
Руководитель восточного отдела Министерства иностранных дел Марья Лиивала подтвердила, что планы по превращению пограничного пункта в международный заморожены. Глава муниципалитета Париккала Веса Хуусконен считает закрытие пункта пограничного контроля ожидаемым решением.
"Древесные материалы, перевозившиеся через границу, стали объектом санкций. С другой стороны, сотрудничество части предприятий с Россией прекратилось по другим причинам. Поэтому это рациональное решение", - сказал он.
Хуусконен считает, что после нападения России на Украину наступила "новая эра", и в прошлое уже не вернуться - по крайней мере быстро.
"Мне кажется, что сотрудничество с Россией по пограничному пункту похоронено на это десятилетие", - отметил он.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Дополнительных выходных на Пасху и майские не будет из-за военного положения – Гоструда
|Медведчук обратился к президентам РФ и Украины с просьбой о его обмене на защитников и жителей Мариуполя
|Новые сигналы от Лукашенко: как Беларусь пытается избежать ответственности за войну
|Пропаганда дала трещину: Когда путин начнет травить жителей Курска и Брянска
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|ПриватБанк виділяє 2 мільярди гривень на кредитування критично важливих представників мікро та малого бізнесу
В РУБРИКЕ
|Финляндия из-за санкций закрыла переход на границе с РФ
|Премьер Нидерландов анонсировал поставки в Украину бронетехники
|Румыния передаст Украине оружие - СМИ
|Как Испания разыскивает виллы и яхты попавших под санкции россиян
|Сийярто использовал тезисы роспропаганды для оправдания решения не поставлять оружие Украине
|Немецкий производитель бытовой химии Henkel таки решил уйти из России
Это интересно
|В Южной Корее планируется построить экспериментальное подводное поселение с собственным дата-центром
|Известный китайский производитель ушёл из России. Ещё недавно Lifan был лидером по продажам
|Приложение российського Альфа-Банка удалили из App Store
|Google отключила возможность платежей из России
|Украинцев предупредили о новой кибератаке, направленной на похищение данных
|Китай стал лидером в производстве дисплеев, обогнав Корею в 2021 году
|Учёные создали солнечные панели, которые даже ночью вырабатывают заметные объёмы энергии