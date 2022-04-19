Как Испания разыскивает виллы и яхты попавших под санкции россиян

В случае ареста вилл и яхт испанскими властями речь идет о применении санкций ЕС, введенных по отношению к ряду видных российских государственных деятелей и бизнесменов после вторжения российских войск в Украину. Кроме того, ряд объектов собственности, находящихся на территории Испании, подвергаются аресту по запросу США. Это имущество лиц, которые числятся в санкционных списках этой страны. В первую очередь, еще в марте, испанцы арестовали яхты, опасаясь, что владельцы могут вывести их из местных портов. Затем очередь дошла до недвижимости.

Поисками подлежащей аресту собственности граждан России занимается Генеральный совет нотариата (ГСН) Испании. Как отметил ее представитель в беседе с DW, сделать это порой не просто, учитывая, что покупки стоимостью на миллионы евро - с целью скрыть подлинного владельца - не редко оформлялись россиянами на акционерные компании, родственников или подставных лиц.

Как определить владельца

"Всего в Испании арестовано 34 объекта движимого и недвижимого имущества, принадлежащего 14 гражданам России", - рассказал сотрудник ГСН Рафаэль Кортес. По его словам, речь идет о 4 дорогостоящих яхтах, одном портовом причале и 29 объектах жилой недвижимости. Произведены аресты в основном в Каталонии, где обнаружено 14 вилл и 2 яхты, а также в провинциях Аликанте, Малага и на острове Мальорка.

Кортес пояснил, что ГСН располагает базой данных, в которую включены 150 млн зарегистрированных в Испании объектов собственности. С ее помощью "без особого труда" удалось определить имущество лиц из санкционного списка, которые оформили приобретение в Испании на свое имя. "Труднее пришлось в тех случаях, когда недвижимость и яхты были записаны на подставных лиц, родственников или компании, расположенные к тому же за пределами Испании", - рассказал Кортес.

Из 29 арестованных вилл лишь 11 были оформлены непосредственно на владельцев или принадлежащие им компании, а 18 - на имя иных лиц и фирм, пояснил сотрудник ГСН. При этом 8 компаний-владельцев зарегистрированы в самой Испании, а 7 - за ее пределами, в том числе в Великобритании, Швейцарии, Литве, Лихтенштейне, на Виргинских и Каймановых островах.

"В наиболее сложных - с точки зрения определения принадлежности собственности - случаях ГСН прибегала к информации других испанских ведомств и служб. Сопоставление сведений из разных источников позволяло пролить свет на родственные и иные связи фиктивных владельцев с лицами, попавшими под санкции ЕС", - отметил собеседник DW. Всего, по его данным, было проверено 88 человек, предположительно связанных с указанными лицами.

Имущество на миллионы евро: виллы и яхты

В качестве примера выполнения Испанией решения Евросоюза о санкциях близкая к правительству газета Pais приводит историю с выявлением в Каталонии и Малаге собственности Сергея Чемезова, генерального директора корпорации "Ростех". По данным газеты, которая ссылается на официальные источники, у Чемезова есть вилла в поселке С'Агаро (северо-восток Испании), которая была приобретена в 2017 году, как явствует из документов, за 2,9 млн евро. Впрочем, отмечает газета, ее задекларированная стоимость занижена как минимум в 5 раз.

Второе владение россиянина, по данным Pais, находится в поселке Степона на юге Испании. Оно было приобретено в 1998 году ирландской фирмой Holytown Limited. С 2017 года эту фирму контролирует компания Penimar Holdings Limited, принадлежащая Анастасии Игнатовой, падчерице Чемезова и ее бабушке Людмиле Рукавишниковой.

Газета отмечает, что Чемезову принадлежит и 85-метровая яхта Valerie стоимостью в 130 млн евро. Она записана на фирму Delima Services Limited, расположенную на Виргинских островах и также связанную с упомянутой падчерицей. В марте яхта была арестована в порту Барселоны, где находилась на стоянке. Аналогичная судьба постигла и 48-метровое судно Lady Anastasia, принадлежащее генеральному директору "Рособоронэкспорта" Александру Михееву. Оно арестовано на Мальорке.

Ну, а в порту города Таррагона оказалась под арестом 135-метровая яхта Crescent. Она записана на фирму Densiarly Entst с Каймановых островов. Pais утверждает, что судно принадлежит главе "Роснефти" Игорю Сечину. Распоряжение об аресте выдал местный суд по требованию США. Для определения владельца испанские следователи опросили 5 членов команды судна.

По иску Вашингтона арестована и 78-метровая яхта Таngо стоимостью 90 млн евро. Она бороздила моря и океана под флагом островов Кука, была записана на фирму с Виргинских островов, а администрировалась некоей панамской компанией. Pais пишет, что это собственность Виктора Вексельберга, председателя совета директоров группы "Ренова".

Что будет с арестованным имуществом?

На вопрос о дальнейшей судьбе арестованной собственности сотрудник ГСН Рафаэль Кортес ответить не смог, поскольку "этот вопрос не входит в компетенцию его ведомства". Внести ясность не смог и член мадридской адвокатуры Борха Фернандес. По его словам, вопрос о конфискации или возвращении арестованной собственности "будет решаться позднее". Скорее всего на этот счет "примут совместное решение страны-члены Евросоюза, учитывая, что собственность россиян арестована и в других странах ЕС", сказал адвокат в беседе с DW.