Сийярто использовал тезисы роспропаганды для оправдания решения не поставлять оружие Украине

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто использовал тезисы российской пропаганды по поводу ракетных ударов по Львову для оправдания решения венгерского правительства не поставлять оружие Украине и не разрешать транзит.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Hirado.

"Важнейшим аспектом для нас здесь является безопасность Венгрии, мы сделаем все возможное, чтобы Венгрия не была втянута в войну. Поэтому мы до сих пор не поставляем вооружение в Украину и не разрешаем поставки оружия через Венгрию непосредственно в Украину", - сказал Петер Сийярто.

Он считает, что правильность этого решения венгерского правительства подтверждалась неоднократно даже в последние дни. В частности, венгерский министр использовал пропагандистские заявления РФ о якобы уничтожении западных поставок оружия в окрестностях Львова в результате российских ракетных ударов 18 апреля.

"Мы не хотим, чтобы подобные сцены происходили в населенных венграми районах вблизи венгерско-украинской границы", - сказал Сийярто.

"В то же время, конечно, мы выступаем за территориальную целостность и суверенитет Украины и продолжим самую большую гуманитарную операцию в истории Венгрии, а также прием беженцев из Украины", - добавил он.

Ранее Пентагон заявил, что не располагает информацией о том, чтобы какая-либо из присланных Украине партий военной помощи была уничтожена атаками РФ.

Так там прокомментировали заявления из России о том, что ракетные удары попали в склады, где якобы хранилось оружие от западных союзников.