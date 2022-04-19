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Сийярто использовал тезисы роспропаганды для оправдания решения не поставлять оружие Украине
16:17 19.04.2022 |
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто использовал тезисы российской пропаганды по поводу ракетных ударов по Львову для оправдания решения венгерского правительства не поставлять оружие Украине и не разрешать транзит.
Об этом он заявил во время пресс-конференции с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Hirado.
"Важнейшим аспектом для нас здесь является безопасность Венгрии, мы сделаем все возможное, чтобы Венгрия не была втянута в войну. Поэтому мы до сих пор не поставляем вооружение в Украину и не разрешаем поставки оружия через Венгрию непосредственно в Украину", - сказал Петер Сийярто.
Он считает, что правильность этого решения венгерского правительства подтверждалась неоднократно даже в последние дни. В частности, венгерский министр использовал пропагандистские заявления РФ о якобы уничтожении западных поставок оружия в окрестностях Львова в результате российских ракетных ударов 18 апреля.
"Мы не хотим, чтобы подобные сцены происходили в населенных венграми районах вблизи венгерско-украинской границы", - сказал Сийярто.
"В то же время, конечно, мы выступаем за территориальную целостность и суверенитет Украины и продолжим самую большую гуманитарную операцию в истории Венгрии, а также прием беженцев из Украины", - добавил он.
Ранее Пентагон заявил, что не располагает информацией о том, чтобы какая-либо из присланных Украине партий военной помощи была уничтожена атаками РФ.
Так там прокомментировали заявления из России о том, что ракетные удары попали в склады, где якобы хранилось оружие от западных союзников.
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