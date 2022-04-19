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Дания намерена снизить зависимость от российских энергоносителей
15:50 19.04.2022 |
Правительство Дании планирует временно увеличить добычу природного газа в Северном море на четверть, чтобы избавиться от зависимости от российских энергоносителей, сообщила премьер-министр страны Метте Фредериксен (Mette Frederiksen) во вторник, 19 апреля. "Мы убеждены, что лучше добывать газ в Северном море, чем покупать его у Владимира Путина", - цитирует Фредериксен агентство Reuters. По ее словам, стать независимой от российских поставок газа страна сможет уже в следующем году. "Поскольку мы часть европейской газовой сети, мы нуждаемся и в достижении независимости других европейских стран", - сказала датский премьер.
Дания рассчитывает к 2030 году в четыре раза увеличить производство из альтернативных источников энергии, таких как солнце и ветер. Кроме того, официальный Копенгаген намерен ввести единый "углеродный налог" для компаний.
Зависимость Германии от российского газа
Увеличить собственную добычу природного газа хочет и Германия, однако эти возможности очень ограничены и конкретных планов пока не представлено, пишет Reuters. Собственное производство покрывает лишь 5 процентов потребностей Германии, и раньше 2024 года страна не сможет отказаться от российского импорта, отмечает агентство. На российские поставки приходится 55 процентов необходимого стране газа. К концу года министерство экономики и защиты климата Германии рассчитывает снизить эту долю до 30 процентов, писал Spiegel со ссылкой на служебную записку главы ведомства Роберта Хабека (Robert Habeck).
Кроме того, Минфин ФРГ одобрил выделение трех миллиардов евро для строительства четырех плавучих терминалов для сжиженного природного газа. Часть танкеров может быть готова к эксплуатации зимой 2023 года.
На фоне cпора с Россией об оплате газа рублями, как того требует Кремль, Хабек сообщил о введении режима раннего предупреждения чрезвычайной ситуации на случай прекращения поставок из РФ. "В настоящее время перебоев с поставками нет, но нам, тем не менее, следует усилить меры предосторожности, чтобы в случае эскалации со стороны России быть в готовности", - заявил Хабек в конце марта.
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